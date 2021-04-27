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Президент Армении поздравил президента ЮАР с национальным праздником страны

Президент Армении поздравил президента ЮАР с национальным праздником страны

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю национального праздника ЮАР - Дня независимости направил президенту страны Сирилу Рамафосу поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Саргсян выразил уверенность, что отношения между Арменией и Южноафриканской Республикой благодаря совместным усилиям будут развиваться и укрепляться во благо двух народов.


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