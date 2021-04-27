Пентагон отметил, что Россия отвела часть войск от границ с Украиной

Американские военные пока не могут определить, будет ли Россия отводить от границы с Украиной все ранее переброшенные туда войска, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Пока рано говорить о том, отводят ли они все свои войска", - приводит слова Кирби агентство Bloomberg.

Представитель Пентагона отметил, что, по данным Вашингтона, РФ действительно уже отвела часть войск от границы.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил о завершении проверки войск в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Он поставил задачу командующим приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский приветствовал шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон возросло число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.