Во Франции заявили о санкциях ЕС при нарушении Лондоном торгового соглашения после Brexit

Страны ЕС прибегнут к санкциям в отношении Лондона в случае несоблюдения им торгового соглашения после Brexit. Об этом заявил во вторник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"У нас есть юридическая процедура, которая может привести к санкциям в случае нарушения Великобританией соглашения", - сказал Бон в эфире телеканала "Бэ-эф-эм бизнес". По его словам, "меры воздействия могут быть применены в случае невыполнения обязательств, касающихся Северной Ирландии и прав в области рыболовства",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.