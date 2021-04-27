Время в Ереване: 11:07:36,   27 Апрель

Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая

Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая

Россия до конца мая завершит процедуры выхода из Договора по открытому небу (ДОН) при сохранении статус-кво, сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН).

По его словам, правительство РФ "в считанные дни" представит законопроект о денонсации ДОН президенту, а затем документ будет передан на рассмотрение в Федеральное Собрание,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Договор по открытому небу (ДОН, The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 страны. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В ноябре 2020 года США вышли из ДОН. В январе 2021 года российский МИД объявил о начале процедуры по выходу России из Договора по открытому небу. Москва допускала свое возвращение в соглашение, если то же сделает Вашингтон.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации