Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая

Россия до конца мая завершит процедуры выхода из Договора по открытому небу (ДОН) при сохранении статус-кво, сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН).

По его словам, правительство РФ "в считанные дни" представит законопроект о денонсации ДОН президенту, а затем документ будет передан на рассмотрение в Федеральное Собрание,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Договор по открытому небу (ДОН, The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 страны. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В ноябре 2020 года США вышли из ДОН. В январе 2021 года российский МИД объявил о начале процедуры по выходу России из Договора по открытому небу. Москва допускала свое возвращение в соглашение, если то же сделает Вашингтон.