Время в Ереване: 11:07:36,   27 Апрель

Президент Армении в связи с трагическим пожаром в Багдаде выразил президенту Ирака соболезнования

Президент Армении в связи с трагическим пожаром в Багдаде выразил президенту Ирака соболезнования

Президент Республики Армения Армен Саргсян, в связи с произошедшим в Багдаде трагическим пожаром, вследствие которого есть десятки жертв и раненых, направил президенту Республики Ирак Бархаму Салехи телеграмму соболезнования. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Саргсян выразил свои соболезнования и поддержку президенту Бархаму Салехи, пожелал родным погибших стойкости и терпения, а раненым - скорейшего выздоровления.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации