Президент Армении в связи с трагическим пожаром в Багдаде выразил президенту Ирака соболезнования

Президент Республики Армения Армен Саргсян, в связи с произошедшим в Багдаде трагическим пожаром, вследствие которого есть десятки жертв и раненых, направил президенту Республики Ирак Бархаму Салехи телеграмму соболезнования. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Саргсян выразил свои соболезнования и поддержку президенту Бархаму Салехи, пожелал родным погибших стойкости и терпения, а раненым - скорейшего выздоровления.