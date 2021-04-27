По состоянию на 11:00 27 апреля в Армении подтверждено 595 новых случаев COVID-19, 801 заболевших вылечились, есть 18 летальных исходов.

За последние сутки проведено 4 277 тестов. Всего проведено 969 969 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 214 064 случаев COVID-19, 195 701 из которых вылечились, есть 4 058 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 13 297 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 6 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев – 1 008.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.