Politico: нацразведка США приступила к созданию центра по борьбе с иностранным влиянием

Аппарат директора Национальной разведки США Эврил Хейнс приступил к созданию центра по борьбе с тайным иностранным влиянием на внутриполитические процессы в стране. Об этом сообщила в понедельник газета Politico.

Официальный представитель аппарата главы нацразведки заявил ей, что эти меры принимаются "в свете меняющихся угроз и в поддержку нарастающих требований [американской] политики и Конгресса" США. Так называемый центр по борьбе со злонамеренным иностранным влиянием предполагается создать "в максимально сжатые сроки", подчеркнул этот чиновник. Он отказался уточнить, когда именно центр может приступить к работе. Бюджет этой структуры также неизвестен,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Формирование центра предусматривалось принятым ранее в США законодательством об ассигнованиях на нужды разведки. Оно требовало включения в состав центра аналитиков из всех американских разведывательных ведомств. Планировалось, что новая структура займется сведением воедино всех данных о предполагаемых зарубежных операциях по влиянию на политическую жизнь в США и выработкой "надлежащих оценок" для руководства страны. Кроме того, законодательство обязывало разведку США в данном случае концентрировать внимание конкретно на Иране, Китае, КНДР и России.

Хейнс считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных ведомств.

Вашингтон обвиняет Москву во вмешательстве в ход американских президентских выборов в 2016 и 2020 годах. Доказательств точности этих выводов власти США публично ни разу не представили. Правительство России неоднократно отвергало подобные утверждения.