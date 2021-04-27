Решением и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арам Сукиасян назначен членом Совета Общественного вещателя.

Как передает «Арменпресс», решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 3 ст. 23 и ч. 22 ст. 25 Закона Республики Армения “Об аудиовизуальных медиа”, назначить Арама Сукиасяна членом Совета Общественного вещателя”, - говорится в решении.