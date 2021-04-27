Решением и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Татул Степанян освобожден с должности заместителя губернатора Тавушской области. Как передает «Арменпресс», это решение опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Татул Степанян освобождается с должности заместителя губернатора Тавушской области Армении”, - говорится в решении.

Татул Степанян занимал должность заместителя губернатора Тавушской области с 13 апреля 2019 года.