Время в Ереване: 11:07:36,   27 Апрель

Татул Степанян освобожден с должности заместителя губернатора Тавушской области

Татул Степанян освобожден с должности заместителя губернатора Тавушской области

Решением и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Татул Степанян освобожден с должности заместителя губернатора Тавушской области. Как передает «Арменпресс», это решение  опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Татул Степанян освобождается с должности заместителя губернатора Тавушской области Армении”, - говорится в решении.

Татул Степанян занимал должность заместителя губернатора Тавушской области с 13 апреля 2019 года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации