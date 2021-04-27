Армянские паломники в сопровождении миротворцев посетили монастырь Амарас

Военнослужащие российского миротворческого контингента накануне обезопасили визит очередной группы паломников из 75 человек в христианский монастырь Амарас.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

Паломники приехали в Амарас из Степанакерта и из близлежащих к монастырю населенных пунктов.

“Люди могут приезжать сюда и без сопровождения российских миротворцев, но это небезопасно. Миротворцы не только обеспечивают спокойствие и мир, они живут с нами, и дают людям возможность понять, что жизнь снова будет процветать”, - отметил настоятель Амараса иеромонах Гегард Ованнисян.

В рамках реализации трехстороннего заявления глав России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года миротворцы продолжают содействовать восстановлению мирной жизни в Арцахе. После подписания заявления о прекращении боевых действий раннесредневековый монастырь Амарас остался в близости к линии разграничения сторон.