В рамках второй программы Дополнительного финансирования по улучшению дорожной сети жизненного значения в Армении восстанавливается участок дороги Катнаджур Т-5-32, протяженностью в 4.4 км (КМ0+000 - км4+370). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур Армении. Дорога начинается с восстановленной в прошлом году в рамках той же программы автодороги М7-Мец Парни-Цахкабер и общину Мец Парни соединяет с общиной Катнаджур.

В настоящее время подрядная организация проводит земляные работы, габионную конструкцию фундамента дорожного покрытия, восстановление дренажной системы.

В рамках программы будут отремонтированы и дороги общественного значения Катнаджура общей протяженностью 330 м, ведущие к детскому саду и к школе.

Строительные работы на указанной дороге завершатся в этом году. Программа осуществляется при финансировании Всемирного банка и правительства Армении.