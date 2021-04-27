Bloomberg назвал самые безопасные страны в пандемию

Сингапур опередил Новую Зеландию в рейтинге самых безопасных стран в период пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщило издание The New Zealand Herald, со ссылкой на исследование, проведенное агентством Bloomberg.

По его информации, причиной этого стали высокие темпы вакцинации населения и эффективная борьба с распространением коронавируса внутри страны.

В рейтинге, составленном агентством Bloomberg в ноябре 2020 года, Новая Зеландия занимала первое место. Однако, после начала национальных кампаний по вакцинации против коронавируса, она уступила первое место Сингапуру, почти 20% населения которого уже получили прививку,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ключевыми показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные об общем числе заболевших, показателях смертности, количестве протестированных людей и информация о темпах вакцинации. Сингапур набрал 79,7 балла, а Новая Зеландия - 79,6. В число лидеров также попали Австралия (76,2 балла) и Израиль (74,9 балла), занявшие третье и четвертое место соответственно.

Россия (60,9 балла) оказалась на 22-м месте в этом рейтинге, опередив Португалию и Испанию (59,7 балла у обеих стран), а также Ирландию (57,7), Германию (54,9 балла) и Австрию (54,2 балла). Замыкают рейтинг, включающий 53 страны мира, Аргентина (41,4 балла), Польша (40,6 балла) и Бразилия (39,1 балла).