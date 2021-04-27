Эксперты коснулись вызовов  и возможностей Армении в интеграционном процессе

Ведущие экономисты, политологи и социологи Евразийского экспертного клуба согласны с тем, что лучший способ укрепить независимую государственность Армении и установить стабильность - это более активное участие в евразийском интеграционном процессе, возглавляемом Россией.

Как передает «Арменпресс», речь идет о независимости и суверенитете. На научной конференции “Угрозы и вызовы для современной Армении” проректор по научной части Армяно-Российского университета, полноправный член Академий педагогических и социальных наук и естественных наук России Паргев Аветисян подчеркнул, что интеграция Армении в единое экономическое пространство открывает ряд возможностей как для экономического развития, так и для структурных изменений: “Членство в ЕАЭС должно приносить дивиденды не только в экономике, безопасности, но и в гуманитарных сферах - в культуре, образовании, сохранении национальной идентичности и т. д. Поэтому для дальнейшего развития ЕАЭС необходимо гуманитарное сотрудничество - формирование единого пространства образования, науки, культуры и информации, которое станет основой для формирования единого рынка труда в рамках Евразийского экономического сообщества” , - сказал Аветисян. По его словам, важнейшим приоритетом государственной политики в сфере образования Республики Армения должно стать сотрудничество со странами ЕАЭС и создание общего образовательного пространства вместе с другими странами-участницами. По словам Паргева Аветисяна, это даст возможность, сохраняя накопленный положительный опыт, реформировать образовательную систему Армении в соответствии с новой инновационной парадигмой образования информационного общества.

“Интеграция стран ЕАЭС в сфере высшего образования, в первую очередь, должна помочь созданию еще формирующегося образовательного рынка, следовательно, необходимо установление тесного сотрудничества между этими странами. Более того, евразийское научно-образовательное пространство послужит формированию и укреплению основ экономического сотрудничества и создаст возможность преодоления образовательных кризисов”, - пояснил докладчик, добавив, что Армения, как страна, совмещающая традиции постсоветского и европейского высшего образования, в настоящее время сталкивается с необходимостью его реформирования.

Координатор Евразийского экспертного клуба, политический аналитик Арам Сафарян в своем докладе коснулся, в частности, возможностей создания безопасного и стабильного общества и развивающейся экономики.

“Для Республики Армения нет разумной альтернативы процессу евразийской интеграции”, - выразил уверенность эксперт, добавив, что развитию армяно-российского стратегического альянса необходимо придать конструктивное духовное содержание, поскольку только растущее политическое, экономическое и культурно-гуманитарное присутствие России в Армении в состоянии минимизировать последствия ожидаемой турецко-азербайджанской экономической, а затем и политической экспансии.

Заведующий кафедрой политологии Российско-Армянского университета Ованнес Саргсян и кандидат политических наук, эксперт Норайр Думалян в совместном докладе отметили, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве Армения рассматривала, как возможность реализовать экономический и торговый потенциал. Исходя из этого, принцип интеграции был и остается одним из приоритетных направлений внешней политики. В послевоенных условиях этот принцип становится актуальнее, поскольку поражение в войне привело к более уязвимому положению Армении, к вызовам в новых геополитических формах.

В результате угроза безопасности Армении, независимо от контекста двусторонних или многосторонних отношений ЕАЭС и других стран ОДКБ, становится общим вызовом и для всех государств-участников этих интеграционных ассоциаций.

В частности, по мнению эксперта Думаляна, в процессе послевоенного урегулирования были внесены изменения, и нынешнюю ситуацию можно рассматривать в рамках нескольких блоков. В частности, эксперт выделил возможные последствия разблокирования транспортных путей, формирование общего пространства безопасности РФ-Армения-Арцах, обеспечение безопасности Сюникской области и вовлечение Ирана в экономические программы, стабилизацию внутриполитической ситуации в Армении и предотвращение в долгосрочной перспективе роста влияния Турции в регионе.