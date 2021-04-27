Миротворцы в Арцахе разминировали около 2037,2 га территорий

Специалисты Международного центра разминирования Министерства обороны Российской Федерации в Нагорном Карабахе продолжают работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации.

“С 23 ноября 2020 года по сей день от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2037,2 га территорий, 622 км дороги, 1 716 строений, в том числе 30 объектов социального назначения, обнаружено и обезврежено 25 591 единица взрывоопасных предметов”, - говорится в сообщении МО РФ.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.