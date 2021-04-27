Онлайн-кредитование малого и среднего бизнеса доступно на сайте Конверс Банка

Конверс Банк объявляет о запуске онлайн-платформы для кредитования малого и среднего бизнеса (МСП): https://sme.conversebank.am/

Запуск платформы – это очередной шаг к обеспечению комплексных банковских и консультационных услуг для наших клиентов МСБ.

В прошлом году, после оценки требований клиентов-предпринимателей банка, Конверс Банк учредил в Армении отдельный центр финансирования малого и среднего бизнеса, где предприниматели могут не только пользоваться комплексными банковскими услугами, но и получать необходимые консультации для открытия и развития бизнеса.

На этом этапе, с запуском онлайн-платформы для кредитования малого и среднего бизнеса, Конверс Банк предлагает предприятиям заполнить заявку на кредит, выполнив несколько простых шагов по ссылке выше, таким образом сэкономив время на посещение банка.

На данный момент на платформе также доступен полный процесс кредитования в рамках продукта Конверс Банка - Converse-Fast . В ближайшее время список доступных кредитов будет расширен.

Конверс Банк продолжает разрабатывать новые предложения для клиентов МСБ. В ближайшее время у банка появятся новые проекты, направленные на поддержку бизнеса.

Надзор за Банком осуществляется Центральным банком Армении.