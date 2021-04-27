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В Японии произошел взрыв на прогулочном катере

В Японии произошел взрыв на прогулочном катере

 Взрыв произошел на прогулочном катере в южной японской префектуре Окинава. Об этом во вторник сообщило общественное телевидение страны.

По его данным, инцидент произошел в порту города Мотобу. Как сообщили в полиции, в результате происшествия пострадали несколько человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Выясняются обстоятельства случившегося. Сообщается, что в момент взрыва катер был пришвартован.


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