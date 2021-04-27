Европейские индексы - 26-04-21

МОСКВА, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.16% и составил 15296.34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.13% и составил 6275.52 пункта, британский FTSE вырос на 0.36% и составил 6963.12 пункта, а российский RTSI вырос на 1.17% и составил 1519.33 пункта.