Путин и Макрон договорились выступить с конкретными инициативами по Нагорному Карабаху

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласись в скором времени выступать с инициативами по решению проблемы Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщает Елисейский дворец.

В телефонном разговоре с Путиным Макрон подчеркнул необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах освобождения пленных, оказания гуманитарной помощи и сохранения культурно-исторического наследия.

«Президенты двух стран договорились возобновить усилия по достижению прочного урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ. В ближайшие дни в этом направлении будут выдвинуты конкретные инициативы», - говорится в заявлении.

24 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные разговоры с президентом России Путиным и президентом Франции Макроном.