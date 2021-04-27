Газета “Айастани Анрапетутюн”: Новый инструментарий в армянском дипломатическом арсенале

“ “Важно признать, что многолетняя борьба за то, чтобы президент США произнес слово “геноцид”, достигла своей цели. Байден сдержал свое предвыборное обещание, в отличие от других президентов, и четко заявил, что события начала 20-го века - это не что иное, как геноцид и преступление против человечества”, - сказала в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” член парламентской фракции “Мой шаг” Татевик Айрапетян.

Для обеспечения продолжительности этого процесса армянская община США и наша дипломатия всегда должны действовать рука об руку, поскольку лишь в этом случае они смогут обеспечить результат. В направлении признания геноцида и продвижения важнейших пунктов Арцахской проблемы еще предстоят дальнейшие шаги. Официальное признание открывает для этого новую основу и новые возможности. Признание Байденом факта геноцида важно и с той точки зрения, что обеспечивает необходимый инструментарий в нашем дипломатическом арсенале для дальнейшего продвижения политических проблем на различных площадках”, - констатировала Татевик Айрапетян”.

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