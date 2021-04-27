Газета “Айастани Анрапетутюн”: Последуют правовые процессы

“Признание Байденом Геноцида армян, естественно, является политической оценкой и имеет политические мотивы: это результат создавшейся геополитической ситуации, в основе которой лежат широкомасштабные действия Турции, считающиеся угрозой всему цивилизованному миру. Причиной этого является то, что она не получала адекватной оценки подобных действий, предпринятых и в прошлом. Каковы бы ни были правовые последствия заявления Байдена в США, оно уже стало важным фактором международно-правовых отношений. Решение признать геноцид - эффективный способ предотвратить реализацию безумных идей Эрдогана. Это действие сверхдержавы станет ориентиром и для других влиятельных государств в их отношениях с Турцией. Однако для нас приоритетом является то, что был сделан еще один большой шаг к признанию злодеяний, совершенных против армянского народа и человечества, с целью дать адекватную оценку и предотвратить политику, которая продолжается и по сей день”.

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