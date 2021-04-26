Макрон и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в ходе разговора рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что обстановка остается спокойной, продолжается планомерная работа по реализации Заявлений Президентов России и Азербайджана и Премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ.

Были обсуждены и другие вопросы.