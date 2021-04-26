По мнению российского эксперта, на Южном Кавказе открывается перспектива стабилизации и экономического развития

Размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе гарантирует безопасность и открывает перспективу стабилизации и более эффективного экономического развития на Южном Кавказе. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе конференции на тему «Независимость и суверенитет: Угрозы и вызовы для сегодняшней Армении» сказал доктор исторических наук Александр Крылов.

По его словам, экономическое развитие региона возможно за счет разблокирования границ, строительства новых транспортных коридоров, комплексного использования гидробиологических ресурсов реки Аракс и расширения орошаемых земель.

«Тем не менее, на ситуацию продолжает влиять ряд глобально-региональных факторов, которые противоречивы и делают непредсказуемыми перспективы развития Южного Кавказа. В то же время очевидно, что чем более напряженной будет международная ситуация, отношения России с США и коллективным Западом, тем сложнее будет стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе», - сказал Крылов, добавив, что вследствие этого может увеличиться вероятность новых конфликтов и войн.