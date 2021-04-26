Обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Арменией и Индией

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 26 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Республике Армения Кишана Дан Девала.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние сотрудничества между Арменией и Индией в области обороны и предстоящие программы. Особое внимание было уделено перспективам развития военно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность об организации в ближайшее время взаимных визитов профессиональных групп для придания практического характера сотрудничеству.

Собеседники также обсудили вопросы региональной безопасности, в частности, военные действия против Арцаха и ситуацию после их завершения, а также вызовы безопасности в регионе.