Армянский и российский народы связывает духовная и цивилизационная близость: представитель посольства РФ

Ценностные вопросы являются тем пластом, который прочно связывает армянский и российские народы, подтверждая их духовную и цивилизационную близость. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе конференции на тему «Независимость и суверенитет: Угрозы и вызовы для сегодняшней Армении» сказал поверенный в делах посольства России в Армении Алексей Синегубов.

Говоря о вызовах глобализации, Синегубов выразил уверенность, что Армения и Россия не только могут, но и должны тесно сотрудничать в борьбе с геополитическими угрозами традиционным ценностям, идентичности и суверенитету.

«С этой точки зрения существует широкое поле для сотрудничества между Россией и Арменией», - сказал представитель посольства России.

По его словам, в настоящее время международные отношения подвергаются испытаниям. «С точки зрения проблемы суверенитета интернет стал отдельным предметом обсуждения. Происходящие в киберпространстве процессы создают новые вызовы и риски для суверенитета государств, а с другой стороны, при грамотном подходе, предоставляется широкий спектр возможностей. Достижения в области информации, технологий и транспорта значительно глобализировали современный мир. Возникающие в этой связи проблемы рано или поздно становятся общими или, по крайней мере, получают широкое международное отражение», - сказал Синегубов.