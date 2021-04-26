Тигран Авинян принял участие в мероприятии фонда “Enterprise Armenia” 

Исполняющий обязанности вице-премьера Республики Армения Тигран Авинян 26 апреля принял участие в организованном фондом “Enterprise Armenia” мероприятии “Привлечение, обслуживание и поддержка инвестиций: результаты и видение”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, как председатель попечительского совета фонда исполняющий обязанности вице-премьера выступил с приветственной речью, поздравив “Enterprise Armenia” с ребрендингом. Тигран Авинян отметил, что 2020 год был трудным для Армении, и роль фонда “Enterprise Armenia” как национальной структуры по стимуляции и поддержке инвестиций должна заключаться в помощи в нейтрализации этих последствий. Он добавил, что за последние 3 года правительство Армении однозначно отвергло и исключило какую-либо дискриминацию в вопросе бизнеса и инвесторов, обеспечивая равные условия для всех.

По словам и.о. вице-премьера, правительство Республики Армения через реформы общественного управления существенно изменит многие действующие процедуры, которые усложняют жизнь бизнеса. Повестка цифровизации также должна способствовать улучшению инвестиционного климата. Подчеркнув активизацию экономической дипломатии как приоритетную задачу, он отвел “Enterprise Armenia” ключевую роль, которая должна воплотить в жизнь договоренности, достигнутые на политическом уровне.

Тигран Авинян отметил, что хотя “Enterprise Armenia” не предопределяет инвестиционный климат Армении, но непрерывность инвестиций зависит от его активности, и, соответственно, обеспечение фондом “Enterprise Armenia” эффективной коммуникацию между инвестором и государственным сектором является важным условием для успеха иностранных инвестиций.

В ходе мероприятия генеральный директор фонда Левон Оганесян представил структуру и миссию фонда “Enterprise Armenia”. В своем выступлении он коснулся основных направлений и целей фонда. Директор по инвестициям фонда Арам Варданян ознакомил присутствующих с проделанной работой по поддержке инвестиций и достигнутыми результатами, представив также работу по привлечению международных донорских организаций и новых инвесторов.

В ходе мероприятия была представлена новая функция фонда - постинвестиционное обслуживание инвесторов. В контексте повышения эффективности работы фонда и развития новых направлений было обсуждено внедрение сети институционального развития и представителей фонда за рубежом в качестве дополнительного инструмента для привлечения инвестиций.