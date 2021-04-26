Канада серьезно изучает вопрос ограничения продажи оборудования производящим БПЛА турецким компаниям

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 26 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Республике Армения госпожу Элисон Мэри Ле Клер (резиденция в Москве) и военного атташе посольства, полковника Крейга Фоулера (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности. Министр обороны представил подробную информацию о боевых действиях в ходе развязанной против Арцаха азербайджано-турецкой агрессии и ситуации после их завершения, отметив новые угрозы безопасности в регионе.

Посол Канады сообщил, что Канада серьезно изучает вопрос ограничения продажи канадского оборудования турецким компаниям, производящим БПЛА, чтобы исключить такие случаи в будущем.

Собеседники обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.