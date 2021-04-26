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Канада серьезно изучает вопрос ограничения продажи оборудования производящим БПЛА турецким компаниям

Канада серьезно изучает вопрос ограничения продажи оборудования производящим БПЛА турецким компаниям

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 26 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Республике Армения госпожу Элисон Мэри Ле Клер (резиденция в Москве) и военного атташе посольства, полковника Крейга Фоулера (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности. Министр обороны представил подробную информацию о боевых действиях в ходе развязанной против Арцаха азербайджано-турецкой агрессии и ситуации после их завершения, отметив новые угрозы безопасности в регионе.

Посол Канады сообщил, что Канада серьезно изучает вопрос ограничения продажи канадского оборудования турецким компаниям, производящим БПЛА, чтобы исключить такие случаи в будущем.

Собеседники обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.


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