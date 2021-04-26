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У Армении и Литвы есть большой потенциал сотрудничества: президент Армении принял главу МИД Литвы

У Армении и Литвы есть большой потенциал сотрудничества: президент Армении принял главу МИД Литвы

Президент Республики Армения Армен Саркисян 26 апреля принял министра иностранных дел Литовской Республики Габриэлюса Ландсбергиса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники коснулись перспектив развития двусторонних отношений. Было отмечено, что у двух стран есть большой потенциал для сотрудничества, особенно в таких сферах, как наука, новые технологии и бизнес. 

Президент Саркисян отметил, что поощряет усилия, направленные на укрепление двусторонних отношений, и готов их максимально поддерживать.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве, налаженном в рамках партнерства Армения-ЕС. Также были затронуты вопросы региональной безопасности и стабильности.


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