Литва готова поддержать повестку реформ в Армении: спикер НС Армении принял главу МИД Литвы

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян провел встречу с делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя министра, Арарат Мирзоян отметил, что Литва первой признала независимость Армении, а в 2005 году признала Геноцид армян. Он высоко оценил визит министра иностранных дел Литвы в дни, когда в Армении поминают жертв Геноцида армян, и визит проходит условиях пандемии коронавируса. Этот факт, по мнению спикера НС, свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя странами.

Спикер парламента коснулся развязанной турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха и невыполнения Азербайджаном обязательств по трехстороннему заявлению о прекращении огня. Мирзоян отметил, что Азербайджан нарушает пункт 9 трехстороннего заявления, отказываясь возвращать армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, возбуждая против них искусственные уголовные дела.

Председатель НС добавил, что проблема Нагорного Карабаха не будет решена до тех пор, пока не будет реализовано право армян Арцаха на свободное самоопределение, и необходимо продолжить переговоры в этом направлении в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Арарат Мирзоян высоко оценил принципиальную позицию группы литовских депутатов, призывавших Азербайджан ускорить обмен телами погибших, военнопленными и удерживаемыми лицами.

Глава МИД Литвы, поблагодарив за прием, в свою очередь, отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что, несмотря на эпидемию и сложную ситуацию, сложившуюся в результате войны, Армения остается приверженной ценностям демократии и от имени Литвы выразил готовность поддержать программу реформ.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, он отметил, что Азербайджан обязан вернуть армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, а также воздержаться от разрушения армянского культурного наследия, если хочет вести конструктивный диалог.

В ходе встречи стороны обсудили повестку отраслевых реформ в Армении, а также организационные вопросы и участие международных наблюдательных миссий в предстоящих внеочередных парламентских выборах.