Литва присоединяется к позиции ЕС о возвращении всех пленных: глава МИД Литвы Николу Пашиняну

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. На встрече присутствовала также Чрезвычайный и Полномочный посол Литвы в Армении Инга Станите-Толочкиене.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что Армения заинтересована в развитии отношений с Литвой как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. “Как демократическая страна Армения придает важность сотрудничеству с Литвой, в том числе в рамках партнерства Армения-ЕС”, - сказал он. Никол Пашинян подчеркнул, что в сложный послевоенный период Армения привержена продолжению демократических реформ на благо верховенства закона и защиты прав человека.

Министр иностранных дел Ландсбергис отметил, что Литва поддерживает армянский народ в преодолении последствий войны и коронавируса и готова, в том числе как член ЕС, поддержать этот процесс и предоставить гуманитарную помощь. По его словам, ЕС придает важность развитию демократии в Армении и более активному участию в этом процессе.

Никол Пашинян и Габриэлюс Ландсбергис обменялись мнениями о вызовах безопасности и развитиях в регионе.

Коснувшись послевоенной ситуации, Никол Пашинян поговорил об удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных, продолжающейся антиармянской риторике Баку, “парке трофеев”, звучащих претензиях к суверенной территории Армении, уничтожении армянского религиозного и культурного наследия на перешедших под контроль Азербайджана территориях.

По его словам, все это делает очевидным, что в отношении Нагорного Карабаха должен быть применен принцип “отделения ради спасения”. Исполняющий обязанности премьер-министра поблагодарил за готовность оказать помощь и подчеркнул, что идущая по демократическому пути Армения, с учетом общей системы ценностей, в первую очередь ожидает со стороны ЕС и стран-членов ЕС адекватной оценки антиармянской политики Азербайджана.

Министр иностранных дел Литвы отметил, что Евросоюз четко обозначил позицию, согласно которой все пленные и удерживаемые лица должны быть возвращены, и Литва также присоединяется к этой позиции. Он подчеркнул, что Литва полностью поддерживает усилия, направленные на сохранение армянского исторического и культурного наследия.