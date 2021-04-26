Время в Ереване: 11:07:36,   26 Апрель

Президент Армении принял министра молодежи и физического воспитания Ливана

Президент Армении принял министра молодежи и физического воспитания Ливана

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял специального представителя президента Ливана, министра молодежи и физического воспитания Ливана Вардине Оганян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на церемонии по случаю годовщины Геноцида армян 24 апреля министр Оганян представляла в Армении президента Ливанской Республики.

«Приятно принимать представителя президента дружественной страны, вдвойне приятно, что она армянка», - сказал президент Саркисян.

Министр передала президенту Армении наилучшие пожелания и письмо президента Ливана Мишеля Ауна.

Президент Армен Саркисян выразил признательность президенту и дружественному народу Ливана. «Мы благодарны за то, что Ливан сегодня с нами и прилагает усилия по осуждению и предотвращению Геноцида, - сказал он.

Подчеркнув, что Ливан тепло принял переживших Геноцид армян и предоставил возможность жить, творить, сохранять свою самобытность и национальный образ, президент Армении с удовлетворением отметил, что благодарные армяне внесли и продолжают вносить большой вклад в различных сферах жизни Ливана. 

«Они достойные граждане Ливана, и госпожа министр - лучшее тому подтверждение», - сказал президент Саркисян.

На встрече также были затронуты двусторонние армяно-ливанские отношения и деятельность армянской общины Ливана.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации