Признание президентом США Геноцида армян приведет к признанию и со стороны других стран: историк

Директор Института истории Национальной академии наук Армении Ашот Мелконян ожидает, что признание Геноцида армян президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом цепным образом приведет к признанию и со стороны других стран. Об этом Мелконян сказал в беседе с Арменпресс.

«Признание Соединенными Штатами было очень важно в том плане, что Соединенные Штаты, которые, ни для кого не секрет, имеют огромное влияние на своих союзников, и в этом отношение, признание со стороны США, по моему глубокому убеждению, должно также цепным образом приведет к признанию и со стороны других стран», - сказал Мелконян.

Коснувшись возможности признания Турцией Геноцида армян, Ашот Мелконян отметил, что эта возможность исключена во время правления Эрдогана.

«Пока у власти в Турции находятся националисты вроде Эрдогана, об этом не может быть и речи. Безусловно, политический фактор сыграл свою роль здесь, как и нынешнее состояние турецко-американских отношений не по нраву Соединенным Штатам, и в ответ на упрямое поведение и попытки Турции сблизиться с Россией, США, конечно, пошли на политический шаг, признав Геноцид армян. На данном этапе, конечно, я исключаю любую возможность признания Турцией Геноцида», - сказал историк.

Директор Института истории Национальной академии наук Армении напомнил, что есть три этапа признания Геноцида армян: объявление на парламентском уровне, принятие резолюции и принятие закона.

«Если за признанием Байдена последует криминализация отрицания силой закона, это будет наивысшая степень признания, существующая во Франции и Швейцарии. Если дело дойдет до криминализации отрицания в США, это можно считать серьезной победой. Естественно, за этим последуют наши последовательные шаги, которые приведут к устранению последствий геноцида, то есть вопроса о репарации», - сказал Ашот Мелконян.

24 апреля 2021 года Джо Байден стал первым президентом США, официально признавшим Геноцид армян в своем послании.