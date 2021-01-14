Предстоящие на 27 апреля мероприятия
17:42, Апрель 26, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 21:55 Макрон и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
- 21:29 Армения импортировала новую партию вакцины «Спутник-V» 14 тыс человек
- 20:59 Эстония и Финляндия договорились построить туннель между столицами
- 20:45 По мнению российского эксперта, на Южном Кавказе открывается перспектива стабилизации и экономического развития
- 20:15 ВОЗ заявила, что заболеваемость COVID-19 в мире растет девятую неделю подряд
- 20:04 Обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Арменией и Индией
- 19:55 Армянский и российский народы связывает духовная и цивилизационная близость: представитель посольства РФ
- 19:50 Центральноамериканский парламент будет последовательно следить за реализацией обязательств заявления от 9 ноября
- 19:41 Тигран Авинян принял участие в мероприятии фонда “Enterprise Armenia”
- 19:17 Канада серьезно изучает вопрос ограничения продажи оборудования производящим БПЛА турецким компаниям
- 18:54 У Армении и Литвы есть большой потенциал сотрудничества: президент Армении принял главу МИД Литвы
- 18:41 Литва готова поддержать повестку реформ в Армении: спикер НС Армении принял главу МИД Литвы
- 18:20 Литва присоединяется к позиции ЕС о возвращении всех пленных: глава МИД Литвы Николу Пашиняну
- 18:07 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 18:00 Президент Армении принял министра молодежи и физического воспитания Ливана
- 17:49 Фракция «Мой шаг» выдвинула на должность премьер-министра кандидатуру Никола Пашиняна
- 17:47 Признание президентом США Геноцида армян приведет к признанию и со стороны других стран: историк
- 17:42 Предстоящие на 27 апреля мероприятия
- 17:25 Посол Казахстана в Армении высоко оценил экономическое сотрудничество между двумя странами
- 17:18 В резиденции президента состоялась церемония приведения к присяге судьи
- 17:17 Ара Айвазян и Вардине Оганян обсудили проблемы армянской общины Ливана
- 17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-04-21
- 17:14 Азиатские индексы выросли - 26-04-21
- 17:01 Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в ЕС
- 16:46 В МИД Китая оценили перспективы отношений с Россией
11:08, 26.04.2021
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20:03, 24.04.2021
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16:11, 20.04.2021
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21:58, 24.04.2021
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14:31, 24.04.2021
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