Посол Казахстана в Армении высоко оценил экономическое сотрудничество между двумя странами

За годы независимости Армения и Казахстан достигли значительных успехов в развитии всего комплекса двусторонних отношений. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Республике Армения Болат Иманбаев во время состоявшейся в Армяно-Российском университете конференции на тему «Независимость и суверенитет: Угрозы и вызовы для сегодняшней Армении».

«В последние годы наблюдается высокая динамика политического диалога между нашими странами на высшем уровне. В период председательства Армении в Евразийском экономическом союзе Ереван посетил президент Казахстана Токаев, соответственно премьер-министр Республики Армения посетил Казахстан в ходе председательства Казахстана, а также взаимные визиты совершили спикеры парламентов двух стран.

«Достигнутые в результате переговоров договоренности в настоящее время последовательно реализуются в различных сферах сотрудничества», - сказал посол Казахстана, с удовлетворением отметив, что, несмотря на эпидемию и общеэкономический кризис, товарооборот Казахстан-Армения к концу прошлого года увеличился более чем вдвое.

«Созданная межправительственная совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству играет важную роль в активизации и развитии взаимовыгодной торговли между Арменией и Казахстаном. Очередное заседание этой комиссии запланировано на этот год. Я считаю, что важнейшим приоритетом нашего двустороннего сотрудничества является экономический компонент, который может стать сигналом для развития отношений и в других сферах», - сказал Иманбаев, выразив уверенность в том, что взаимовыгодное партнерство между Арменией и Казахстаном на всех уровнях активизации предпринимательских связей и создание новых рабочих мест эффективно повлияет на увеличение благополучия народов двух стран.