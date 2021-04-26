Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-04-21

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 апреля, курс доллара США сократился на 1.43 драмa и составил 520.46 драм. Курс евро вырос на 0.36 драмa и составил 629.60 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 6.95 драм. Курс британского фунта сократился на 0.06 драмa и составил 724.38 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 181.76 драмa и составила 29815.17 драм. Цена серебра сократилась на 4.14 драмa и составила 437.15 драм. Цена платины выросла на 446.18 драмa и составила 20816.07 драм.