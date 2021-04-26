Азиатские индексы выросли - 26-04-21

ТОКИО, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.36% и составил 29126.23 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.17% и составил 1918.15 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.95% и составил 3441.17 пункта, а HANG SENG снизился на 0.43% и составил 28952.83 пункта.