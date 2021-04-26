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В резиденции президента состоялась церемония приведения к присяге судьи 

В резиденции президента состоялась церемония приведения к присяге судьи 

Сегодня в резиденции президента Республики Армении, в присутствии президента Армена Саркисяна состоялась церемония приведения к присяге судьи апелляционного гражданского суда Армении Нарека Габриеляна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил новоназначенного судью и пожелал успеха в его ответственной работе. 

«Желаю, чтобы Вы выполняли свои обязанности на самом высоком уровне, - сказал президент. - Сегодня и авторитет судебной системы, и формирование отношения народа к системе находятся в Ваших руках и руках Ваших коллег».


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