В резиденции президента состоялась церемония приведения к присяге судьи 

Сегодня в резиденции президента Республики Армении, в присутствии президента Армена Саркисяна состоялась церемония приведения к присяге судьи апелляционного гражданского суда Армении Нарека Габриеляна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил новоназначенного судью и пожелал успеха в его ответственной работе.

«Желаю, чтобы Вы выполняли свои обязанности на самом высоком уровне, - сказал президент. - Сегодня и авторитет судебной системы, и формирование отношения народа к системе находятся в Ваших руках и руках Ваших коллег».