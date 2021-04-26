Посол Беларуси в Армении прокомментировал поздравление Лукашенко, озвученное им в Баку

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк прокомментировал поздравление президента Александра Лукашенко президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву во время его визита в Баку, отметив, что в нем говорилось о прекращении кровопролития с обеих сторон.

“Президент поздравил не с тем, что один проиграл, а другой выиграл, а с тем, что кровопролитие прекратилось, матери перестали терять своих сыновей. Я был на войне, я знаю, что это. Я бы попросил Вас взглянуть на позицию нашей белорусской стороны с этой точки зрения, не нужно ничего добавлять, манипулировать и по-другому преподносить ситуацию. Наш президент - миролюбивый человек. Я контактировал с ним 9 лет в качестве генерального прокурора. Я знаю, что он не захочет ничего плохого”, - как сообщает «Арменпресс», заявил Конюк.

14 апреля этого года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил Баку для встречи с президентом Азербайджана. В ходе встречи президент Лукашенко поздравил “с окончанием страшной трагедии 30-летней давности”. В некоторых азербайджанских СМИ и социальных сетях речь президента Беларуси была представлена как поздравление президенту Азербайджана с так называемым “освобождением земель”.