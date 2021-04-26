МАГАТЭ намерено продолжать поддерживать Киев в ликвидации последствий чернобыльской аварии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит оказывать поддержку Украине в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). С таким заявлением выступил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший на Украину по случаю годовщины катастрофы на ЧАЭС.

"Сегодня 35-я годовщина аварии в Чернобыле. Я нахожусь на Украине, чтобы присоединиться к президенту Владимиру Зеленскому в церемонии памяти. МАГАТЭ поддерживает Украину с тех пор и будет продолжать делать это", - написал Гросси в "Твиттере",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, МАГАТЭ также продолжает расширять международные каналы сотрудничества в области ядерной безопасности ради всеобщего блага.

"Во время моего официального визита на Украину я подтвердил президенту Владимиру Зеленскому, что МАГАТЭ продолжит неустанно работать над решением вопросов вывода из эксплуатации, радиоактивных отходов и восстановления окружающей среды в связи с аварией в Чернобыле", - подчеркнул Гросси.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение 1986 года.