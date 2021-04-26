В столице Сомали оппозиция заняла районы около президентского дворца

Оппозиционные силы установили контроль над районами около президентского дворца в столице Сомали городе Могадишо, сообщает портал Garowe Online.

Ранее премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле заявил, что правительство страны считает диалог лучшим способом разрешения происходящего в настоящее время кризиса в Сомали. Миссия ООН в Сомали также призвала к диалогу на фоне ситуации со столкновениями,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, военную технику видно на главных улицах города. Местное издание Goobjoog News сообщает, что ряд университетов в столице закрылись после всплеска насилия в некоторых частях города.

Издание Somali Guardian пишет, что это была бессонная ночь для жителей столицы, многие покинули свои дома, другие планируют перебраться в безопасные места в понедельник.

Связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали 25 апреля взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо, сообщил портал Somali Guardian. При этом бывший президент Сомали Хассан Шейх Махмуд в тот же день заявил, что военные напали на его резиденцию, и возложил ответственность за это на нынешнего президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.