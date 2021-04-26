Путь к возвращению пленных - увеличение международного давления: подробности сессии ПАСЕ

Члены армянской делегации считают, что на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы они выполнили свою задачу - способствование усилению международного давления на Азербайджан с целью добиться возвращения армянских военнопленных. Ответ европейских делегатов не запоздал, за исключением турецких и азербайджанских делегатов, остальные поддержали, что военнопленных необходимо немедленно вернуть.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции в НС заявили члены армянской делегации в ПАСЕ.

Глава делегации Рубен Рубинян напомнил, что главной целью делегации было - сделать вопрос армянских военнопленных темой обсуждения на заседании ПАСЕ. “Помимо турецких и азербайджанских делегатов, все выступавшие европейские делегаты четко выразили свою позицию, что армянских военнопленных следует немедленно возвратить”, - сказал Рубинян.

В ходе заседания Мониторинговый комитет ПАСЕ принял заявление, в котором содержится призыв к Азербайджану немедленно возвратить армянских пленных и проявлять уважение к культурному наследию. Депутат напомнил о сделанном ранее заявлении председателя миграционной комиссии ПАСЕ, в котором и он призвал Азербайджан вернуть армянских военнопленных. “Я думаю, что наша делегация на этой сессии в целом выполнила свою задачу, которая заключалась в способствовании усиления международного давления на Азербайджан, в частности в рамках ПАСЕ, таким образом, пытаясь найти решение нашей проблемы”, - сказал Рубинян.

Он подчеркнул, что есть одна очевидность: “Азербайджан, нарушая положения трехстороннего заявления и международного гуманитарного права, не возвращая наших военнопленных, ведет себя крайне деструктивно. И единственный способ вернуть наших ребят - усилить международное давление. Под международным давлением я подразумеваю широкий процесс, который не ограничится одним или двумя шагами или шагами в одном месте, это всеобъемлющий процесс, который должен происходить во всех возможных международных инстанциях, во всех возможных двусторонних отношениях”, - сказал Рубинян и выразил уверенность, что в конечном итоге цель будет достигнута.

Татевик Айрапетян считает, что для международного давления очень важно использовать платформы парламентской дипломатии. Шаги по возвращению пленников должны быть действительно настойчивыми. Должна быть создана ситуация, которая для Алиева станет настоящей головной болью” - сказала депутат.

Владимир Варданян сообщил, что коллеги Исландии представили проект постановления, который должен быть обсужден в бюро, и в случае успеха можно будет иметь и другие отчеты по этому вопросу. Шведские партнеры пытаются представить проекты резолюций с таким же содержанием.

Эдмон Марукян напомнил, что после его представления открывшегося в Баку “парка трофеев” содокладчик по Азербайджану Стефан Шенах подошел к нему и попросил показать фотографии. “Он внимательно рассмотрел фотографии и сказал, что они оказали большое влияние на всю Европу. Думаю, что благодаря работе нашей делегации вопрос получил достаточно громкое звучание. Фактически, открыв этот парк, Алиев помог нам убедительнее показать, с какой террористической группой мы имеем дело”, - сказал он.

Вопрос об армянских военнопленных был включен в повестку пленарного заседания ПАСЕ и обсуждался 20 апреля.