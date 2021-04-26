Айвазян считает крайне тревожным уничтожение Азербайджаном в Арцахе армянских церквей

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян уничтожение Азербайджаном армянского культурного и религиозного наследия на оккупированных территориях Арцаха считает крайне тревожным. Как сообщает «Арменпресс», об этом Айвазян сказал на пресс-конференции.

“Такое развитие событий очень тревожно. Мы уже были свидетелями прецедентов разрушения армянских культовых сооружений, памятников и официальных заявлений, оправдывающих их. Этот вопрос находится в рамках нашего постоянного внимания и нашей работы. Вы наверняка заметили, что наши международные партнеры резко критикуют любые тенденции, направленные на уничтожение армянского исторического и культурного наследия и изменение их идентичности”, - сказал Айвазян.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел добавил, что этот вопрос стоит и в повестке дня мирного процесса.

“Об этом свидетельствуют положения заявлений сопредседателей от 3 декабря и 13 апреля этого года. Мы работаем со специализированными структурами, очень плотно работаем. Сегодня очень важно поднять уровень осведомленности об этом вопросе в мировом сообществе. Мы очень много работаем в этом направлении”, - сказал Ара Айвазян.

После второй Арцахской войны Азербайджан на оккупированных территориях Арцаха пытается уничтожить памятники армянского культурного и религиозного наследия. В последние дни появилась информация о том, что Азербайджан хочет изменить внешний вид церкви Святого Спасителя Газанчецоц в Шуши.