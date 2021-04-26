Известна дата обсуждения в Парламенте вопроса избрания премьер-министра Армении

Спикер Национального обрания Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением по поводу избрания премьер-министра. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС.

“Согласно части 3 статьи 140 Конституционного закона “Регламент Национального собрания” вопрос избрания премьер-министра будет обсуждаться на внеочередном заседании Национального собрания, созываемом 3 мая в 12:00” , говорится в заявлении.

Премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля в преддверии внеочередных выборов в Национальное собрание. Пашинян напомнил, что 18 марта в результате обсуждений с президентом республики, с руководителями парламентских фракций он объявил о решении 20 июня провести в Армении досрочные парламентские выборы. Согласно действующей Конституции Республики Армения, проведение внеочередных парламентских выборов возможно в случае отставки премьер-министра, если Парламент не выберет премьер-министра дважды. После этого Национальное собрание будет считаться распущенным в силу закона, будут проведены внеочередные парламентские выборы.

“Сегодня я ухожу в отставку с поста премьер-министра Республики Армения, чтобы реализовать решение о проведении 20 июня досрочных парламентских выборов”, - сказал Никол Пашинян.