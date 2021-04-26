ЕС может быть глубже вовлечен в содействие Армении: министр иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис убежден, что Европа могла бы в оказании содействия Армении принимать более активное участие.

Ландсбергис заявил об этом на совместной пресс-конференции с и. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян, по просьбе «Арменпресс», представляя оценку Литвы, страны, которая всегда способствовала продвижению Восточного партнерства и партнерства Армения-Европейский Союз.

“Действительно, Литва была решительным сторонником Восточного партнерства. Я полностью приветствую тот факт, что недавно расширенное соглашение обеспечивает четкую платформу для и дальнейшего сотрудничества, но я уверен, что можно сделать больше. Европа могла бы в оказании содействия Армении принимать более активное участие, особенно сейчас, когда это нужно. Литва здесь не только на национальном уровне, но и как европейская страна”, - сказал министр.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл в Армению с официальным визитом.