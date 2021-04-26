Мы здесь, чтобы помочь и поддержать: глава МИД Литвы о визите в Армению

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что для него большая честь быть в Ереване и беседовать с истинными друзьями Литвы.

Как передает «Арменпресс», об этом министр сказал в ходе совместной пресс-конференции с и. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

“Могу сказать, что 30 лет назад, когда для Армении были крайне тяжелые моменты, мы были вместе и в этот период и сегодня готовы мы содействовать ее нуждам”, - сказал министр.

Глава МИД Литвы, коснувшись целей визита в Армению, отметил, что они здесь, чтобы помочь и поддержать.

“Основное послание в том, что мы здесь, чтобы помочь, поддержать, и мы хотели бы ожидать больших механизмов содействия от ЕС. Думаю, мы сможем найти пути для расширения этой помощи, как с политической, так и с гуманитарной и с экономической точки зрения. Я думаю, что можно углубить это сотрудничество, расширить содействие и предоставляемые возможности”, - сказал Ландсбергис.

Ландсбергис добавил, что для этого, вероятно, необходим и четкий сигнал официального Еревана.

“Я думаю, что в этом случае в официальных европейских столицах, в Брюсселе, будет больше друзей, которые будут готовы поддержать Вас”, - сказал министр иностранных дел Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл в Армению с официальным визитом.