В Италии начали частично открываться бары, рестораны и кинотеатры

В Италии с понедельника начинают ослаблять введенные из-за коронавируса COVID-19 ограничения, частично открываются бары, рестораны, кинотеатры. Как передает Арменпресс, об этом сообщают западные СМИ.

По их данным, бары и рестораны смогут обслуживать посетителей на свежем воздухе, причем впервые за полгода даже по вечерам. Кинотеатры, театры и концертные залы смогут работать при условии, что они будут заполнены максимум наполовину.

Как отмечают СМИ, три четверти регионов страны будут вновь помещены в список "желтых" - с низким уровнем распространения коронавируса - территорий.

К 1 июля, как ожидается, откроются бассейны, спортивные залы, начнут проводить спортивные мероприятия.

Ранее в апреле премьер Италии Марио Драги заявил, что правительство страны берет на себя "обдуманный риск", начиная ослаблять введенные ограничения.

"Эти меры стали реакцией на сложности, с которыми столкнулись многие... Они создадут в стране больше спокойствия и станут основой для восстановления экономики", - подчеркнул он.