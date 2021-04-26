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Айвазян выразил надежду, что международные партнеры откликнутся на призыв помочь Арцаху

Айвазян выразил надежду, что международные партнеры откликнутся на призыв помочь Арцаху

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян заявил, что спустя почти  полгода после прекращения огня в Арцахе существуют гуманитарные проблемы, и выразил надежду, что международное сообщество откликнется на гуманитарный призыв помочь Арцаху.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Айвазян сказал на пресс-конференции.

“На сегодняшний день окончательно не решены вопросы нагорно-карабахского конфликта, требующие неотложного решения. В первую очередь, это - немедленное возвращение военнопленных и заложников. Армения, в вопросе адресации гуманитарной катастрофы, возникшей в Арцахе, несомненно, рядом с нашими братьями и сестрами Арцаха. Однако мы  нуждаемся и в содействии международного сообщества.  Я надеюсь, что наши международные партнеры в решении гуманитарной катастрофы в Арцахе, откликнутся на наш призыв, что станет значительным вкладом в смягчение последствий 44-дневной войны”, - сказал Айвазян.

Касаясь визита министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Армению, и.о. министра иностранных дел отметил, что армянский народ высоко ценит значительный вклад Литвы в повестку дня предотвращения преступлений геноцида.

“С болью мы должны признать, что, несмотря на усилия международного сообщества, мы и сегодня сталкиваемся с ужасами экстремизма, грубого нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, попрания человеческой жизни и достоинства. Крайним проявлением чего стала агрессия, развязанная Азербайджаном против армян Арцаха  27 сентября 2020 г., на этот раз при содействии Турции, осуществленные военные преступления и зверства и возникший вследствие этого гуманитарный кризис”, - отметил Ара Айвазян.


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