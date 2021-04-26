Айвазян выразил надежду, что международные партнеры откликнутся на призыв помочь Арцаху

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян заявил, что спустя почти полгода после прекращения огня в Арцахе существуют гуманитарные проблемы, и выразил надежду, что международное сообщество откликнется на гуманитарный призыв помочь Арцаху.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Айвазян сказал на пресс-конференции.

“На сегодняшний день окончательно не решены вопросы нагорно-карабахского конфликта, требующие неотложного решения. В первую очередь, это - немедленное возвращение военнопленных и заложников. Армения, в вопросе адресации гуманитарной катастрофы, возникшей в Арцахе, несомненно, рядом с нашими братьями и сестрами Арцаха. Однако мы нуждаемся и в содействии международного сообщества. Я надеюсь, что наши международные партнеры в решении гуманитарной катастрофы в Арцахе, откликнутся на наш призыв, что станет значительным вкладом в смягчение последствий 44-дневной войны”, - сказал Айвазян.

Касаясь визита министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Армению, и.о. министра иностранных дел отметил, что армянский народ высоко ценит значительный вклад Литвы в повестку дня предотвращения преступлений геноцида.

“С болью мы должны признать, что, несмотря на усилия международного сообщества, мы и сегодня сталкиваемся с ужасами экстремизма, грубого нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, попрания человеческой жизни и достоинства. Крайним проявлением чего стала агрессия, развязанная Азербайджаном против армян Арцаха 27 сентября 2020 г., на этот раз при содействии Турции, осуществленные военные преступления и зверства и возникший вследствие этого гуманитарный кризис”, - отметил Ара Айвазян.