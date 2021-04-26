Президент Армении направил генсеку ООН письмо по вопросу армянских пленных в Азербайджане

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

В письме, в частности, говорится: “2020 год был трудным и трудным для всех нас. Однако для Армении он был намного труднее из-за войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября при активной поддержке и участии Турции.

Несмотря на Ваш призыв к глобальному прекращению огня перед лицом эпидемии COVID-19, на заявление с осуждением продолжающегося насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества к немедленному прекращению войны, военно-политическая руководство намеренно нападало на гражданское население и на объекты инфраструктуры, нарушая все права и нормы международного гуманитарного права. Все это привело к гибели тысяч молодых людей, инвалидности тысяч, к перемещению населения и к уничтожению армянского исторического и культурного наследия.

Во время и после войны армянские военнослужащие и мирные жители попадали в плен, подвергались пыткам и бесчеловечному обращению со стороны Азербайджана.

Согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, Республика Армения передала Азербайджану всех военнопленных. Однако крайне важно, чтобы обмен всех военнопленных или гражданских лиц производился по принципу “все на всех”, который Азербайджан по сей день игнорирует.

Наигрубейшим образом нарушая права человека и международное гуманитарное право, Азербайджан продолжает отрицать и предотвращать возвращение заложников, в том числе военнопленных.

Армения в вопросе немедленного возвращения всех пленных ожидает содействия со стороны своих международных партнеров.

Я настоятельно призываю Вас, Организацию Объединенных Наций, принять все необходимые меры в соответствии с международным гуманитарным правом для обеспечения немедленного освобождения военнопленных и обеспечения их безопасного возвращения.