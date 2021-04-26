Ара Айвазян представил подробности встречи с министром иностранных дел Литвы

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудили ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Айвазян заявил на совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой.

"Примечательно, что визит господина Ландсбергиса в Армению проходит накануне 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Литва - первая страна, с которой Республика Армения, которая приобрела независимость, установила дипломатические отношения. Мы придаем большое значение отношениям с дружественной Литвой, между нашими народами, основанным на взаимном уважении, взаимопонимании и общих ценностях. В ходе сегодняшних обсуждений, которые в течение дня будут продолжаться в различных форматах, мы касались и двусторонней и многосторонней повестки армяно-литовских отношений, широкого круга вопросов региональной и международной безопасности и стабильности”, - сказал Айвазян.

Он отметил, что Армения готова к практическим шагам по дальнейшему укреплению и развитию армяно-литовского двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

“Я думаю, что в этом отношении есть достаточный потенциал. Возглавляемые нами ведомства играют большую роль в этом процессе”, - заключил и. о. министра.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл в Армению с официальным визитом.