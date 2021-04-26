Эксперты назвали РФ одним из мировых лидеров по военным расходам

Военные расходы в мире в 2020 году достигли $1,98 трлн, увеличившись на 2,6% по сравнению с предыдущем годом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

В пятерку лидеров, на которых приходится 62% всех мировых военных расходов, входят США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, говорится в докладе института.

По данным SIPRI, в настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по военным расходам. "В 2020 году военные расходы России увеличились на 2,5%, достигнув $61,7 млрд. Это второй подряд год роста. Тем не менее фактические военные расходы России в 2020 году были на 6,6% ниже ее первоначального военного бюджета", - отмечается в докладе.

США по-прежнему занимают первое место в мире по военным расходам. В 2020 году они достигли примерно $778 млрд, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. На Соединенные Штаты приходилось 39% общих мировых военных расходов.

Военные расходы Китая, занимающего второе место в мире, оцениваются в $252 млрд. Они увеличились на 1,9% по сравнению с 2019 годом. Расходы Китая росли 26 лет подряд - это самый продолжительный период непрерывного роста среди всех стран в базе данных SIPRI по военным расходам.

"Продолжающийся рост расходов Китая отчасти объясняется долгосрочными планами страны по модернизации и расширению военной мощи в соответствии с заявленным желанием догнать другие ведущие военные державы", - сказал старший научный сотрудник SIPRI Нан Тиан.

По данным SIPRI, третье место по военным расходам занимает Индия. В 2020 году они составили $72,9 млрд.

На пятом месте по военным расходом находится Великобритания. Они составили $59,2 млрд, увеличившись на 2,9% по сравнению с 2019 годом.

Почти все страны-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2020 году. "В результате 12 членов НАТО потратили 2% или более своего ВВП", - говорится в докладе.