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Признание Вашингтоном Геноцида армян Песков считает внутренним делом США

Признание Вашингтоном Геноцида армян Песков считает внутренним делом США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США признать Геноцид армян в Османской империи.

Как передает «Арменпресс», Дмитрий Песков отметил, что это внутреннее дело США.

Президент США Джо Байден в своем обращении к армянскому народу 24 апреля первым из президентов США официально признал Геноцид армян.

Президент США Джо Байден 24 апреля в своем послании к 106-й годовщине Геноцида армян использовал термин “геноцид”.


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