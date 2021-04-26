Признание Вашингтоном Геноцида армян Песков считает внутренним делом США
14:21, 26 Апрель, 2021
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США признать Геноцид армян в Османской империи.
Как передает «Арменпресс», Дмитрий Песков отметил, что это внутреннее дело США.
Президент США Джо Байден в своем обращении к армянскому народу 24 апреля первым из президентов США официально признал Геноцид армян.
Президент США Джо Байден 24 апреля в своем послании к 106-й годовщине Геноцида армян использовал термин “геноцид”.
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