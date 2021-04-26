Признание Вашингтоном Геноцида армян Песков считает внутренним делом США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США признать Геноцид армян в Османской империи.

Как передает «Арменпресс», Дмитрий Песков отметил, что это внутреннее дело США.

Президент США Джо Байден в своем обращении к армянскому народу 24 апреля первым из президентов США официально признал Геноцид армян.

Президент США Джо Байден 24 апреля в своем послании к 106-й годовщине Геноцида армян использовал термин “геноцид”.